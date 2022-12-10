Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a karşı karşıya geldi.



Sarı-kırmızılılar, mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'in 13 ve 60. dakikalarda attığı gollerle iki kez öne geçerken, Galatasaray bu gollere 50 ve 75. dakikalarda Yusuf Demir ile karşılık verdi.



Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile 16 Aralık'ta karşı karşıya gelecek.



YUSUF DEMİR GOLLE TANIŞTI



Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Yusuf Demir, ilk kez sarı-kırmızılı formayla gol attı.



Avusturya'nın Rapid Wien takımından kadroya katılan genç hücum oyuncusu, Galatasaray'da daha önce 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 hazırlık maçında görev aldı.



Sarı-kırmızılı formayla üçüncü hazırlık müsabakasına çıkan Yusuf, 50. dakikada attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu. Müsabakanın 75. dakikasında bir gol daha bulan 19 yaşındaki futbolcu, takımına beraberliği getirdi.



DURSUN ÖZBEK TRİBÜNDE



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçı tribünden izledi.



Belek'teki kampa gelen başkan Özbek'e eşi Mesude Özbek ile ikinci başkan Metin Öztürk de eşlik etti.



Ayrıca tribünde VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile İtalya'nın Salernitana takımının sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis de yer aldı.



MAÇTAN NOTLAR



Mücadelenin 13. dakikasında mavi-lacivertli ekip, Gulbrandsen'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulurken skoru değiştirecek golü atamadı ve devre arasına Adana temsilcisinin üstünlüğüyle girildi.



İkinci devreye hızlı giren Galatasaray, Yusuf Demir'in 50. dakikada ceza sahası yayı içinden attığı golle skora denge getirdi. Onyekuru ile net fırsatlardan yararlanamayan Adana Demirspor, 60. dakikada Gulbrandsen'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın 75. dakikasında yine Yusuf ile golü bulan Galatasaray, skorda tekrar eşitlik sağladı.



Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Galatasaray, son anlarda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



İki takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı maç da 0-0 berabere bitmişti.



