Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, savunma hattına takviye yaptı.
Başkent ekibi, İspanyol takımı Malaga ile sözleşmesini fesheden Bakary Kone'yi renklerine bağladı.
Bir süre adı Trabzonspor ile anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu ile resmi sözleşme imzalandı.
Öte yandan Ankaragücü, geçen sezon formasını giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Muhammed Kehinde ile anlaşma sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Başkent ekibi, İspanyol takımı Malaga ile sözleşmesini fesheden Bakary Kone'yi renklerine bağladı.
Bir süre adı Trabzonspor ile anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu ile resmi sözleşme imzalandı.
Öte yandan Ankaragücü, geçen sezon formasını giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Muhammed Kehinde ile anlaşma sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın