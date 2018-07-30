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Ankaragücü'nden sürpriz transfer!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Ankaragücü'nden bir transfer daha geldi. Başkent ekibi, Trabzonspor ile adı geçen Bakry Kone'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nden sürpriz transfer!
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30 Temmuz 2018 13:51
Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, savunma hattına takviye yaptı.

Başkent ekibi, İspanyol takımı Malaga ile sözleşmesini fesheden Bakary Kone'yi renklerine bağladı.

Bir süre adı Trabzonspor ile anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu ile resmi sözleşme imzalandı.

Öte yandan Ankaragücü, geçen sezon formasını giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Muhammed Kehinde ile anlaşma sağladı.







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