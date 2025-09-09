09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Ange Postecoglou'nun yeni adresi: Nottingham Forest

Teknik direktör Nuno Espirito Santo'yla yollarını ayıran Nottingham Forest yeni teknik direktörünü buldu. Forest'ın Ange Postecoglou'nu açıkladı.

Ange Postecoglou'nun yeni adresi: Nottingham Forest
İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi. Yaklaşık iki sezondur takımın başında bulunan Santo'nun ayrılığı bugün yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

POSTECOGLOU İLE ANLAŞMA

Portekizli teknik adamın vedasının ardından birçok isim gündeme gelirken, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörlük görevi için Ange Postecoglou ile anlaşmaya vardı.


RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Nottingham Forest, deneyimli teknik adam ile sözleşme imzaladığını resmi hesaplarından duyurdu.

UEL ŞAMPİYONU OLDU

Geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Postecoglou, buna karşın Premier Lig'de takımı düşme hattının hemen üstünde tutabilmiş ve yaz aylarında Kuzey Londra ekibinden ayrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
