Ange Postecoglou'nun yeni adresi: Nottingham Forest

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi. Yaklaşık iki sezondur takımın başında bulunan Santo'nun ayrılığı bugün yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.Portekizli teknik adamın vedasının ardından birçok isim gündeme gelirken, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörlük görevi için Ange Postecoglou ile anlaşmaya vardı.Nottingham Forest, deneyimli teknik adam ile sözleşme imzaladığını resmi hesaplarından duyurdu.Geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Postecoglou, buna karşın Premier Lig'de takımı düşme hattının hemen üstünde tutabilmiş ve yaz aylarında Kuzey Londra ekibinden ayrılmıştı.