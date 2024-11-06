Ancelotti için tehlike çanları çalıyor!

Barcelona'dan kendi sahasında 4 gol yedikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a da 3-1 kaybeden Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışılmaya başlandı.



SONUÇLAR DÜZELMEZSE VEDA



Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, sezon ortasında Carlo Ancelotti'yi görevden almak istemese de sonuçların düzelmemesi halinde yollarını ayıracak.



ARDA GÜLER RAHATSIZLIĞI



Kulüp yönetimi, farklı mevkilerde oynayan ve geçen sezonki performansından uzak olan Jude Bellingham'ın durumundan endişeli olduğu belirtildi. Ayrıca Arda Güler ve Endrick'in az süre almalarından da rahatsızlık duyulduğu aktarıldı.



Real Madrid La Liga'nın 13. haftasında cumartesi günü sahasında Osasuna ile karşılaşacak.



