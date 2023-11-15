Anadolu Efes, Milano deplasmanında!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Anadolu Efes, Milano deplasmanında!
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15 Kasım 2023 13:32
THY EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, perşembe günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 4'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan ise çıktığı maçların 2'sini kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı. 

- Avrupa kupalarında 810. randevu

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 810. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 809 karşılaşmada 459 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 562. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

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