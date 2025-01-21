Haber Tarihi: 21 Ocak 2025 15:34 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 15:34

Altın yükselecek mi? Altın fiyatları yükselir mi? 2025

Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yıla ilişkin altının gidişatını değerlendirdi. Yılın son ayında altının nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, Yeni yılda altın yükselecek mi, düşecek mi? 2025 yılında gram altın nasıl ilerleyecek? İşte uzman isimden altının seyrine ilişkin önemli değerlendirme...

Altın yükselecek mi? Altın fiyatları yükselir mi? 2025
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Donald Trump'ın yemin ederek ABD Başkanı olarak göreve başlaması, altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Ons altın, 2.730 dolar seviyesine yükselerek 2,5 ayın zirvesini gördü. Yurt içinde ise gram altın fiyatları 3.129 liraya çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar...

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Trump'ın yemin töreninde yaptığı açıklamalar, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri artırdı. Özellikle Meksika ve Kanada'ya uygulanacak %25'lik gümrük vergisi ve Çin'e yönelik %10'luk gümrük vergisi planları, ticaret savaşları endişelerini körükledi. Bu belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Trump'ın göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamalar, küresel ticaret dengelerini sarsacak nitelikte. Panama Kanalı ile ilgili sözleri de diplomatik gerilimlere neden oldu. Bu tür belirsizlikler, altın gibi değerli metallerin değerini artırırken, yatırımcıların risk algısını yükseltti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, Trump'ın açıklamaları sonrası hızla yükseldi. İşte güncel altın fiyatları:

Ons Altın: Alış: 2.730,36 USD / Satış: 2.730,83 USD

Gram Altın: Alış: 3.117,06 TL / Satış: 3.117,97 TL

Çeyrek Altın: Alış: 5.082,00 TL / Satış: 5.130,00 TL

22 Ayar Bilezik: Alış: 2.844,24 TL / Satış: 2.864,61 TL

Cumhuriyet Altını: Alış: 20.550,00 TL / Satış: 20.861,00 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Jeopolitik belirsizlikler ve ticaret savaşları endişeleri devam ettiği sürece, altın fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Trump'ın politikalarının küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceği, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.
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