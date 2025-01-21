Altın yükselecek mi? Altın fiyatları yükselir mi? 2025

Donald Trump'ın yemin ederek ABD Başkanı olarak göreve başlaması, altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Ons altın, 2.730 dolar seviyesine yükselerek 2,5 ayın zirvesini gördü. Yurt içinde ise gram altın fiyatları 3.129 liraya çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar...



ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?



Trump'ın yemin töreninde yaptığı açıklamalar, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri artırdı. Özellikle Meksika ve Kanada'ya uygulanacak %25'lik gümrük vergisi ve Çin'e yönelik %10'luk gümrük vergisi planları, ticaret savaşları endişelerini körükledi. Bu belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.



TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?



Trump'ın göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamalar, küresel ticaret dengelerini sarsacak nitelikte. Panama Kanalı ile ilgili sözleri de diplomatik gerilimlere neden oldu. Bu tür belirsizlikler, altın gibi değerli metallerin değerini artırırken, yatırımcıların risk algısını yükseltti.



CANLI ALTIN FİYATLARI



Altın fiyatları, Trump'ın açıklamaları sonrası hızla yükseldi. İşte güncel altın fiyatları:



Ons Altın: Alış: 2.730,36 USD / Satış: 2.730,83 USD



Gram Altın: Alış: 3.117,06 TL / Satış: 3.117,97 TL



Çeyrek Altın: Alış: 5.082,00 TL / Satış: 5.130,00 TL



22 Ayar Bilezik: Alış: 2.844,24 TL / Satış: 2.864,61 TL



Cumhuriyet Altını: Alış: 20.550,00 TL / Satış: 20.861,00 TL



ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?



Jeopolitik belirsizlikler ve ticaret savaşları endişeleri devam ettiği sürece, altın fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Trump'ın politikalarının küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceği, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.

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