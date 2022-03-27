Altay'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Altay'da, maç öncesi hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'da hazırlıklar sürdü
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27 Mart 2022 21:09
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından dar alanda maç yaptı.

Antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

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