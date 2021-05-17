Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya; 'Ben bilmiyorum, sen nasıl biliyorsun?'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda fikir değiştirdi. Emre Belözoğlu'nun bir şansı hak ettiğini düşünen Koç, Sivas yenilgisi sonrasında arayışlara başladı.



Şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivas maçında 2-0 geriye düşülmesinin ardından dakikalar 51'i gösterirken Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın oyundan alması Ali Koç'u çileden çıkardı.



Sözcü Gazetesi'nde yer alan Sercan Hamzaoğlu imzalı haberde; maç sırasında oturduğu yerden kalkarak içeri giren Ali Koç, birlikte maçı izlediği isimlere "Böyle değişiklik olmaz. Geçen haftalarda da değişiklikler sonrasında takım hep geriye gidiyordu ama bu artık kabul edilemez. Ozan'ın çıkması olacak iş değil" diyerek tepki gösterdi, yenilginin ardından adeta yıkıldı.



Belözoğlu'nun tecrübesiz oluşunun gelecek yıl için de sorun olacağını düşünen Koç, yeni dönemde deneyimli bir isimle çalışma kararı aldı.



"BEN BİLMİYORUM, SEN NEREDEN BİLİYORSUN ACUN?"



Ali Koç'un tepki gösterdiği bir başka konu da Acun Ilıcalı'nın takımın çok içinde oluşu. Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Ilıcalı, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından takımla daha yakından ilgilenmeye başladı.



Yine Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre ; Alanya deplasmanına özel uçağıyla giden Başkan Ali Koç'un sakatlığı bulunan Mesut Özil'le ilgili "Acaba oynar mı?" sorusuna Acun Ilıcalı'nın "Oynayacak, ben konuştum" cevabını vermesi Başkan'ı kızdırdı.



Acun Ilıcalı'ya, "Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun" diyen Koç, "Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum" çıkışını yaptı.



Sivasspor maçı öncesinde içinde futbolcuların da olduğu 15 kişilik gruba iftar yemeği veren Acun Ilıcalı'nın Emre Belözoğlu ve takımla olan ilişkisi de Ali Koç'un teknik direktör konusundaki kararda etkili oldu.



