Alfredo Morelos'un talipleri çoğalıyor

İtalya'dan Bologna'nın devreye girmesi sonrası bir iddia da Belçika'dan geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre Union Saint-Gilloise ve Gent, 26 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşmelere başladı. Her iki kulübün de bonservisi elinde olan Morelos'u 'fırsat transferi' olarak gördüğü ve çok istekli olduğu kaydedildi.



12 GOL 7 ASİST



Alfredo Morelos bu sezon Rangers'ta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon 44 maçta formya giyen Morelos 12 gol 7 asistlik performansla katkı sağladı.



