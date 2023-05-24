Alfredo Morelos'un talipleri çoğalıyor

Glasgow Rangers'ın ayrılığını resmen açıkladığı Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biriydi. Ancak Morelos'un talipleri artıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Alfredo Morelos'un talipleri çoğalıyor
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24 Mayıs 2023 13:45
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 13:46
İtalya'dan Bologna'nın devreye girmesi sonrası bir iddia da Belçika'dan geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre Union Saint-Gilloise ve Gent, 26 yaşındaki golcünün menajeriyle görüşmelere başladı. Her iki kulübün de bonservisi elinde olan Morelos'u 'fırsat transferi' olarak gördüğü ve çok istekli olduğu kaydedildi.

12 GOL 7 ASİST

Alfredo Morelos bu sezon Rangers'ta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon 44 maçta formya giyen Morelos 12 gol 7 asistlik performansla katkı sağladı.

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