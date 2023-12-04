Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 09:48 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 09:48

ALES/3 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM giriş ile ALES/3 sınav sonuçları sorgulama

ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti. Yüksek lisans ve akademik kariyer planlayan adayların katılımı ile yapılan söz konusu sınavın ardından, ALES sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre ALES 2023 sınav sonuçları aralık ayında ilan edilecek. Sayısal ve sözel testlerin sorulduğu ALES sonuçları ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Gözler şimdi "ALES sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ALES/3 sınav sonuç tarihi ve ayrıntılar.

ALES/3 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM giriş ile ALES/3 sınav sonuçları sorgulama
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren vatandaşlar tarafından son dakika araştırılıyor. ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr üzerinden gelecek hafta erişime açılacak. ALES sonuçları 2023/3 açıklandığı gibi öğrencilerin doğru ve yanlış soru cevap kağıdına erişimi sağlanacak. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS  ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını 5 Aralık 2023 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

 
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