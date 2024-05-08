Haber Tarihi: 08 Mayıs 2024 15:51 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 15:51

ALES 2 ne zaman? 2024 ÖSYM ALES/2 başvuru tarihleri

ALES 2 ne zaman olacağı belli oldu. ÖSYM tarafından gelecek yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. Peki, 2024 ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES 2 ne zaman? 2024 ÖSYM ALES/2 başvuru tarihleri
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) için tarih araştırmaları başladı. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümünden mezun olan ve yüksek lisans yapmak isteyen binlerce kişi, 2024 yılının ilk ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES başvuruları ne zaman?

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 TAKVİMİ

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/3 TAKVİMİ

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
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