Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 13:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 13:54

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) soru ve cevapları, yılın ilk ALES oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanıyor. 150 dakika içinde 100 soruya cevap veren adaylar, sınavın tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevapların ÖSYM üzerinden yayımlanmasını ve ALES sonuç tarihini merak ediyor. Peki, ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM
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2025 ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayan adaylar, soru ve cevaplarını kontrol ederek sonuçlardan önce puan hesaplaması yapacak. Peki, 2025 ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u erişime açıldı.

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu bugün gerçekleşti.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.


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