ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM

2025 ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayan adaylar, soru ve cevaplarını kontrol ederek sonuçlardan önce puan hesaplaması yapacak. Peki, 2025 ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu bugün gerçekleşti.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.