Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2025 Alaçatı konserleri

Ege'nin incisi Alaçatı'da 2025 yılında "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle gerçekleştirilecek olan Alaçatı Ot Festivali'nde, Ege'de bereketli topraklarda yetişen şifalı otların ve yerel lezzetlerin tanıtımı yapılmaktadır.

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'nde bu yılın konsepti ise "Kaya Koruğu" olarak belirlendi.

Bu yılın konsepti olan "kaya koruğu", Ege mutfağının önemli ve özgün tatlarından biri olarak dikkat çekmektedir. Festival boyunca kurulacak stantlarda Ege mutfağının vazgeçilmez tatları sergilenecek ve ziyaretçilere bu lezzetleri tatma fırsatı sunulacaktır.

Yerel üreticiler, organik tarım ürünleri ve el yapımı gıdalarla festivale renk katacaklar. rıca Ege'nin yerel sanatçılarının sergileri, konserler ve halk dansları gösterileriyle festivalin atmosferi daha da canlanacaktır.

Doğayla iç içe, eşsiz Ege lezzetlerini deneyimleyebileceğiniz bu özel festival, bahar aylarının enerjisini hissetmek ve yeni tatlarla tanışmak isteyen herkes için kaçırılmaz bir fırsat sunmaktadır.

Sertab Erener – 19 Nisan Cumartesi 20.30

Zeynep Bastık – 18 Nisan Cuma 20.30

İskender Paydaş – 17 Nisan Perşembe 20.30