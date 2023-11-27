AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ MANİSA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
AK Parti 2024 Mahalli İdareler seçimleri için Belediye Başkan aday adaylık sürecini tamamladı.
Manisa'da AK Parti Belediye Başkan aday adayları merak ediliyor. Bazı ilçelerde aday patlaması yaşanırken, bazı ilçelerde ise hiç aday çıkmadı. Bunun nedeni olarak AK Parti'nin Manisa ve ilçelerinde seçime ittifak halinde mi katılacak, ya da seçime hangi ittifak partisinin adayı ile gidileceği netleşmediğinden kaynaklanıyor. AK Parti'de temayül yoklamasında adayı olmayan ilçelerin ne yapacağı ise merak ediliyor. Tüm bunlara rağmen aday adaylığı başvursunda bulunanlar ise merak ediliyor. İşte AK Parti Manisa ilçe ilçe Belediye Başkan aday adayları listesi; AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayları
Adaylık Başvurusu yok AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Aday Adayları
Berk Mersinli
Yavuz Kurt
Adnan Kaçire
Mehmet ÇerçiAK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Aday Adayları
Ahmet Tonguç
İbrahim OnaylıAK Parti Turgutlu Belediye Başkan Aday Adayları
Mustafa Serhat Orhan
Güzide İçen Kasap
Süleyman TurgutAK Parti Soma Belediye Başkan Aday Adayları
Sabır tuna
İbrahim Demiraslan
Murat Dolu
Mustafa dikici
Davut Gülcü
Eyüp Süleyman Allı
Erol Saygılı
Süleyman çetin
Mustafa UzunAK Parti Ahmetli Belediye Başkan Aday Adayları
Ömer Güzel
AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Aday Adayları
Ahmet Tonguç
İbrahim OnaylıAK Parti Salihli Belediye BaşkanAday Adayları
Fatih AzakAK Parti Alaşehir Belediye Başkan Aday Adayları
Adaylık başvurusu yokAK Parti Sarıgöl Belediye Başkan Aday Adayları
Adaylık başvurusu yokAK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Aday Adayları
Mehmet Emin Güngör
Fatih Adar
Mehmet Çavuşoğlu
Ramis Işık
Tuncay Arslan
İsmail Dürüst
Ali Osman Sönmez
Fevzi Ok
Hasan Karaosmanoğlu
Aynur Akkoyun
İsmail AyazAK Parti Demirci Belediye Başkan Aday Adayları
Erkan KaraAK Parti Akhisar Belediye Başkan Aday Adayları
Fatih Füzün
Ömer İşçi
Remzi ŞekerciAK Parti Selendi Belediye Başkan Aday Adayları
Adaylık başvurusu yokAK Parti Gördes Belediye Başkan Aday Adayları
Muhammet Akyol
Hakkı Altıngeyik
İbrahim Coşkun Çelik
Mehmet İnci,
Mustafa Kerçek
Rıza Dilcan
Seher Eren
Muhterem Güzel
Ahmet Esen,
Kerim Demir
Seyyide Cenki
Veli Dündar
İlhan Türe
Cengiz KayaalpAK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Aday Adayları
Haşim Yener Bilir
Devamı geliyor....
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