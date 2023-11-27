Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:09 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:09

AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları 2024
Abone Ol
2024 AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ MANİSA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Manisa belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

AK Parti 2024 Mahalli İdareler seçimleri için Belediye Başkan aday adaylık sürecini tamamladı.

Manisa'da AK Parti Belediye Başkan aday adayları merak ediliyor. Bazı ilçelerde aday patlaması yaşanırken, bazı ilçelerde ise hiç aday çıkmadı. Bunun nedeni olarak AK Parti'nin Manisa ve ilçelerinde seçime ittifak halinde mi katılacak, ya da seçime hangi ittifak partisinin adayı ile gidileceği netleşmediğinden kaynaklanıyor. AK Parti'de temayül yoklamasında adayı olmayan ilçelerin ne yapacağı ise merak ediliyor. Tüm bunlara rağmen aday adaylığı başvursunda bulunanlar ise merak ediliyor. İşte AK Parti Manisa ilçe ilçe Belediye Başkan aday adayları listesi;

AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayları

Adaylık Başvurusu yok

AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Aday Adayları

Berk Mersinli
Yavuz Kurt
Adnan Kaçire
Mehmet Çerçi

AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Aday Adayları

Ahmet Tonguç
İbrahim Onaylı

AK Parti Turgutlu Belediye Başkan Aday Adayları

Mustafa Serhat Orhan
Güzide İçen Kasap
Süleyman Turgut

AK Parti Soma Belediye Başkan Aday Adayları

Sabır tuna
İbrahim Demiraslan
Murat Dolu
Mustafa dikici
Davut Gülcü
Eyüp Süleyman Allı
Erol Saygılı
Süleyman çetin
Mustafa Uzun

AK Parti Ahmetli Belediye Başkan Aday Adayları

Ömer Güzel

AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Aday Adayları

Ahmet Tonguç
İbrahim Onaylı

AK Parti Salihli Belediye BaşkanAday Adayları

Fatih Azak

AK Parti Alaşehir Belediye Başkan Aday Adayları

Adaylık başvurusu yok

AK Parti Sarıgöl Belediye Başkan Aday Adayları

Adaylık başvurusu yok

AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Aday Adayları

Mehmet Emin Güngör
Fatih Adar
Mehmet Çavuşoğlu
Ramis Işık
Tuncay Arslan
İsmail Dürüst
Ali Osman Sönmez
Fevzi Ok
Hasan Karaosmanoğlu
Aynur Akkoyun
İsmail Ayaz

AK Parti Demirci Belediye Başkan Aday Adayları

Erkan Kara

AK Parti Akhisar Belediye Başkan Aday Adayları

Fatih Füzün
Ömer İşçi
Remzi Şekerci

AK Parti Selendi Belediye Başkan Aday Adayları

Adaylık başvurusu yok

AK Parti Gördes Belediye Başkan Aday Adayları

Muhammet Akyol
Hakkı Altıngeyik
İbrahim Coşkun Çelik
Mehmet İnci,
Mustafa Kerçek
Rıza Dilcan
Seher Eren
Muhterem Güzel
Ahmet Esen,
Kerim Demir
Seyyide Cenki
Veli Dündar
İlhan Türe
Cengiz Kayaalp

AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Aday Adayları

Haşim Yener Bilir
Devamı geliyor....

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
AK Parti
Gündem

Diğer Haberler

Van İzmir Uçak Bileti Gündem Van İzmir Uçak Bileti
AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024
Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo, yeşil sahalara döndü Antalyaspor Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo, yeşil sahalara döndü
AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Olay iddia: İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki konuşma
2
Bruno Fernandes: "Galatasaray çok güçlü oynuyor"
3
Süleyman Hurma: "Galatasaray üzerimizden prim yapmasın"
4
Galatasaray'da sakatlık: Davinson Sanchez
5
Ndombele'den Galatasaray kararı
6
Yusuf Yazıcılı Lille, Lyon'u devirdi
7
Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!

SON HABERLER

yukarı ok