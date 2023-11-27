AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken partilerden çıkan belediye başkan aday adayları da belli olmaya başladı. AK Parti'den Eskişehir ilçe belediyeleri için aday adaylık açıklamaları hız kesmeden devam ediyor.
İşte Eskişehir'de AK Parti'den ilçe belediye başkanlıkları için aday adaylıklarını açıklayanların sıralı tam listesi;
|S.NO
|S.NO
|İLÇE ADI
|AD SOYAD
|1
|1
|ALPU
|BİLAL KARAGÖZ
|2
|2
|ALPU
|YAŞAR AKDOĞAN
|3
|3
|ALPU
|ZEKİ CEYLAN
|4
|4
|ALPU
|HASAN AY
|5
|5
|ALPU
|CENGİZ FİLİZ
|6
|6
|ALPU
|CANAN UÇAR
|7
|7
|ALPU
|RAFET DEMİRTAŞ
|8
|8
|ALPU
|MEHMET ALİ İLHAN
|9
|9
|ALPU
|AHMET YAZAYDIN
|10
|10
|ALPU
|ENDER ÖZTÜRK
|11
|11
|ALPU
|ADNAN YAVAŞ
|12
|1
|BEYLİKOVA
|VAHİT KARA
|13
|1
|GÜNYÜZÜ
|MUSTAFA ŞİŞMAN
|14
|2
|GÜNYÜZÜ
|MUSTAFA ÖZKAN
|15
|1
|ÇİFTELER
|OSMAN GUZEY
|16
|1
|HAN
|RECAİ KONAKÇI
|17
|2
|HAN
|BEKİR BELCELİ
|18
|3
|HAN
|HÜSEYİN DİNÇ
|19
|1
|İNÖNÜ
|ÖMER VARDAR
|20
|2
|İNÖNÜ
|ALİ AYDIN
|21
|3
|İNÖNÜ
|SERHAT HAMAMCI
|22
|4
|İNÖNÜ
|AHMET TURAN
|23
|1
|MAHMUDİYE
|MURAT UÇARER
|24
|2
|MAHMUDİYE
|AHMET ONAT
|25
|3
|MAHMUDİYE
|MEHMET LORTOĞLU
|26
|4
|MAHMUDİYE
|MEHMET SAİD GÖKSU
|27
|1
|MİHALIÇÇIK
|SONER ERGÜN
|28
|2
|MİHALIÇÇIK
|AYTEN ARSLAN KIZILSU
|29
|3
|MİHALIÇÇIK
|COŞKUN YAŞAR ŞENGÜN
|30
|1
|MİHALGAZİ
|MUSTAFA ŞEN
|31
|1
|SARICAKAYA
|MEHMET FATİH ER
|32
|2
|SARICAKAYA
|ZEKAİ AYDIN
|33
|3
|SARICAKAYA
|BÜŞRA SEVİM DERTLİÇOBAN
|34
|4
|SARICAKAYA
|AHMET DÖNMEZ
|35
|5
|SARICAKAYA
|MUSTAFA ÇOBAN
|36
|6
|SARICAKAYA
|KEMAL ADA
|37
|7
|SARICAKAYA
|HASAN AKTAŞ
|38
|8
|SARICAKAYA
|SERVET YAZICI
|39
|1
|SEYİTGAZİ
|SELAHATTİN GENÇ
|40
|2
|SEYİTGAZİ
|ERHAN ERDEN
|41
|3
|SEYİTGAZİ
|HASAN TAŞÇIOĞLU
|42
|4
|SEYİTGAZİ
|FERİHA ERTORUN
|43
|5
|SEYİTGAZİ
|SELAHATTİN ÇÖREZ
|44
|6
|SEYİTGAZİ
|YAŞAR ÇORAPSIZ
|45
|7
|SEYİTGAZİ
|ETHEM KALIN
|46
|1
|ODUNPAZARI
|ALİ ACAR
|47
|2
|ODUNPAZARI
|AHMED FARUK PETEK
|48
|3
|ODUNPAZARI
|MEHMET SÜLEYMAN EKSİ
|49
|4
|ODUNPAZARI
|HASAN HÜSEYİN KÖKSAL
|50
|5
|ODUNPAZARI
|YILMAZ ALTIN
|51
|6
|ODUNPAZARI
|MURAT ÖZCAN
|52
|7
|ODUNPAZARI
|METİN ÇEKİÇ
|53
|1
|TEPEBAŞI
|FAZLI ÖZKARTAL
|54
|2
|TEPEBAŞI
|MUSTAFA BİRSEN
|55
|3
|TEPEBAŞI
|AHMET SİVRİ
|56
|4
|TEPEBAŞI
|PINAR TURHANOĞLU
|57
|5
|TEPEBAŞI
|ERKAN KOCA
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