Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 14:52 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 14:52

AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları 2024
Abone Ol
2024 AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken partilerden çıkan belediye başkan aday adayları da belli olmaya başladı. AK Parti'den Eskişehir ilçe belediyeleri için aday adaylık açıklamaları hız kesmeden devam ediyor.

İşte Eskişehir'de AK Parti'den ilçe belediye başkanlıkları için aday adaylıklarını açıklayanların sıralı tam listesi;

S.NO S.NO İLÇE ADI AD SOYAD
1 1 ALPU BİLAL KARAGÖZ
2 2 ALPU YAŞAR AKDOĞAN
3 3 ALPU ZEKİ CEYLAN
4 4 ALPU HASAN AY
5 5 ALPU CENGİZ FİLİZ
6 6 ALPU CANAN UÇAR
7 7 ALPU RAFET DEMİRTAŞ
8 8 ALPU MEHMET ALİ İLHAN
9 9 ALPU AHMET YAZAYDIN
10 10 ALPU ENDER ÖZTÜRK
11 11 ALPU ADNAN YAVAŞ
12 1 BEYLİKOVA VAHİT KARA
13 1 GÜNYÜZÜ MUSTAFA ŞİŞMAN
14 2 GÜNYÜZÜ MUSTAFA ÖZKAN
15 1 ÇİFTELER OSMAN GUZEY
16 1 HAN RECAİ KONAKÇI
17 2 HAN BEKİR BELCELİ
18 3 HAN HÜSEYİN DİNÇ
19 1 İNÖNÜ ÖMER VARDAR
20 2 İNÖNÜ ALİ AYDIN
21 3 İNÖNÜ SERHAT HAMAMCI
22 4 İNÖNÜ AHMET TURAN
23 1 MAHMUDİYE MURAT UÇARER
24 2 MAHMUDİYE AHMET ONAT
25 3 MAHMUDİYE MEHMET LORTOĞLU
26 4 MAHMUDİYE MEHMET SAİD GÖKSU
27 1 MİHALIÇÇIK SONER ERGÜN
28 2 MİHALIÇÇIK AYTEN ARSLAN KIZILSU
29 3 MİHALIÇÇIK COŞKUN YAŞAR ŞENGÜN
30 1 MİHALGAZİ MUSTAFA ŞEN
31 1 SARICAKAYA MEHMET FATİH ER
32 2 SARICAKAYA ZEKAİ AYDIN
33 3 SARICAKAYA BÜŞRA SEVİM DERTLİÇOBAN
34 4 SARICAKAYA AHMET DÖNMEZ
35 5 SARICAKAYA MUSTAFA ÇOBAN
36 6 SARICAKAYA KEMAL ADA
37 7 SARICAKAYA HASAN AKTAŞ
38 8 SARICAKAYA SERVET YAZICI
39 1 SEYİTGAZİ SELAHATTİN GENÇ
40 2 SEYİTGAZİ ERHAN ERDEN
41 3 SEYİTGAZİ HASAN TAŞÇIOĞLU
42 4 SEYİTGAZİ FERİHA ERTORUN
43 5 SEYİTGAZİ SELAHATTİN ÇÖREZ
44 6 SEYİTGAZİ YAŞAR ÇORAPSIZ
45 7 SEYİTGAZİ ETHEM KALIN
46 1 ODUNPAZARI ALİ ACAR
47 2 ODUNPAZARI AHMED FARUK PETEK
48 3 ODUNPAZARI MEHMET SÜLEYMAN EKSİ
49 4 ODUNPAZARI HASAN HÜSEYİN KÖKSAL
50 5 ODUNPAZARI YILMAZ ALTIN
51 6 ODUNPAZARI MURAT ÖZCAN
52 7 ODUNPAZARI METİN ÇEKİÇ
53 1 TEPEBAŞI FAZLI ÖZKARTAL
54 2 TEPEBAŞI MUSTAFA BİRSEN
55 3 TEPEBAŞI AHMET SİVRİ
56 4 TEPEBAŞI PINAR TURHANOĞLU
57 5 TEPEBAŞI ERKAN KOCA
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
AK Parti
Gündem

Diğer Haberler

Van İzmir Uçak Bileti Gündem Van İzmir Uçak Bileti
AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Van belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024
Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo, yeşil sahalara döndü Antalyaspor Oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo, yeşil sahalara döndü
AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Samsun belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024
AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024 Gündem AK Parti Ordu belediye başkanı aday adayları 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Olay iddia: İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki konuşma
2
Bruno Fernandes: "Galatasaray çok güçlü oynuyor"
3
Süleyman Hurma: "Galatasaray üzerimizden prim yapmasın"
4
Galatasaray'da sakatlık: Davinson Sanchez
5
Ndombele'den Galatasaray kararı
6
Yusuf Yazıcılı Lille, Lyon'u devirdi
7
Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!

SON HABERLER

yukarı ok