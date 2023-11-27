AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları 2024

S.NO S.NO İLÇE ADI AD SOYAD 1 1 ALPU BİLAL KARAGÖZ 2 2 ALPU YAŞAR AKDOĞAN 3 3 ALPU ZEKİ CEYLAN 4 4 ALPU HASAN AY 5 5 ALPU CENGİZ FİLİZ 6 6 ALPU CANAN UÇAR 7 7 ALPU RAFET DEMİRTAŞ 8 8 ALPU MEHMET ALİ İLHAN 9 9 ALPU AHMET YAZAYDIN 10 10 ALPU ENDER ÖZTÜRK 11 11 ALPU ADNAN YAVAŞ 12 1 BEYLİKOVA VAHİT KARA 13 1 GÜNYÜZÜ MUSTAFA ŞİŞMAN 14 2 GÜNYÜZÜ MUSTAFA ÖZKAN 15 1 ÇİFTELER OSMAN GUZEY 16 1 HAN RECAİ KONAKÇI 17 2 HAN BEKİR BELCELİ 18 3 HAN HÜSEYİN DİNÇ 19 1 İNÖNÜ ÖMER VARDAR 20 2 İNÖNÜ ALİ AYDIN 21 3 İNÖNÜ SERHAT HAMAMCI 22 4 İNÖNÜ AHMET TURAN 23 1 MAHMUDİYE MURAT UÇARER 24 2 MAHMUDİYE AHMET ONAT 25 3 MAHMUDİYE MEHMET LORTOĞLU 26 4 MAHMUDİYE MEHMET SAİD GÖKSU 27 1 MİHALIÇÇIK SONER ERGÜN 28 2 MİHALIÇÇIK AYTEN ARSLAN KIZILSU 29 3 MİHALIÇÇIK COŞKUN YAŞAR ŞENGÜN 30 1 MİHALGAZİ MUSTAFA ŞEN 31 1 SARICAKAYA MEHMET FATİH ER 32 2 SARICAKAYA ZEKAİ AYDIN 33 3 SARICAKAYA BÜŞRA SEVİM DERTLİÇOBAN 34 4 SARICAKAYA AHMET DÖNMEZ 35 5 SARICAKAYA MUSTAFA ÇOBAN 36 6 SARICAKAYA KEMAL ADA 37 7 SARICAKAYA HASAN AKTAŞ 38 8 SARICAKAYA SERVET YAZICI 39 1 SEYİTGAZİ SELAHATTİN GENÇ 40 2 SEYİTGAZİ ERHAN ERDEN 41 3 SEYİTGAZİ HASAN TAŞÇIOĞLU 42 4 SEYİTGAZİ FERİHA ERTORUN 43 5 SEYİTGAZİ SELAHATTİN ÇÖREZ 44 6 SEYİTGAZİ YAŞAR ÇORAPSIZ 45 7 SEYİTGAZİ ETHEM KALIN 46 1 ODUNPAZARI ALİ ACAR 47 2 ODUNPAZARI AHMED FARUK PETEK 48 3 ODUNPAZARI MEHMET SÜLEYMAN EKSİ 49 4 ODUNPAZARI HASAN HÜSEYİN KÖKSAL 50 5 ODUNPAZARI YILMAZ ALTIN 51 6 ODUNPAZARI MURAT ÖZCAN 52 7 ODUNPAZARI METİN ÇEKİÇ 53 1 TEPEBAŞI FAZLI ÖZKARTAL 54 2 TEPEBAŞI MUSTAFA BİRSEN 55 3 TEPEBAŞI AHMET SİVRİ 56 4 TEPEBAŞI PINAR TURHANOĞLU 57 5 TEPEBAŞI ERKAN KOCA

2024 AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları kimler olacak?AK Parti Eskişehir belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken partilerden çıkan belediye başkan aday adayları da belli olmaya başladı. AK Parti'den Eskişehir ilçe belediyeleri için aday adaylık açıklamaları hız kesmeden devam ediyor.İşte Eskişehir'de AK Parti'den ilçe belediye başkanlıkları için aday adaylıklarını açıklayanların sıralı tam listesi;