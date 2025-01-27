Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda yara aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray turnuvada ilk 16 hedefini sürdürüyor. İşte, Ajax-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...
AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ajax-Galatasaray maçı, Johan Cruijff Arena'da 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.
Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025
1- LAZİO 19 PUAN
2-FRANKFURT 16 PUAN
3-ATHLETİC BİLBAO 16 PUAN
4-MANCHESTER UNİTED 15 PUAN
5-LYON 14 PUAN
6-TOTTENHAM 14 PUAN
7-ANDERLECTH 14 PUAN
8-FCSB 14 PUAN
9-GALATASARAY 13 PUAN
10-BODO-GLİMT 13 PUAN
11-VİKTORİA PLZEN 12 PUAN
12-OLMYPİAKOS 12 PUAN
13-RANGERS 11 PUAN
14-AZ ALKMAAR 11 PUAN
23- FENERBAHÇE 9 PUAN
24-BEŞİKTAŞ 9 PUAN
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