Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda yara aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray turnuvada ilk 16 hedefini sürdürüyor. İşte, Ajax-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Ajax-Galatasaray maçı, Johan Cruijff Arena'da 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.



Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.



UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025



1- LAZİO 19 PUAN



2-FRANKFURT 16 PUAN



3-ATHLETİC BİLBAO 16 PUAN



4-MANCHESTER UNİTED 15 PUAN



5-LYON 14 PUAN



6-TOTTENHAM 14 PUAN



7-ANDERLECTH 14 PUAN



8-FCSB 14 PUAN



9-GALATASARAY 13 PUAN



10-BODO-GLİMT 13 PUAN



11-VİKTORİA PLZEN 12 PUAN



12-OLMYPİAKOS 12 PUAN



13-RANGERS 11 PUAN



14-AZ ALKMAAR 11 PUAN



23- FENERBAHÇE 9 PUAN



24-BEŞİKTAŞ 9 PUAN

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