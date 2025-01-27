Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 14:22 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 14:22

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sıradaki rakip ise deplasmanda Ajax olacak. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda yara aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray turnuvada ilk 16 hedefini sürdürüyor. İşte, Ajax-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ajax-Galatasaray maçı, Johan Cruijff Arena'da 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.

Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025

1- LAZİO 19 PUAN

2-FRANKFURT 16 PUAN

3-ATHLETİC BİLBAO 16 PUAN

4-MANCHESTER UNİTED 15 PUAN

5-LYON 14 PUAN

6-TOTTENHAM 14 PUAN

7-ANDERLECTH 14 PUAN

8-FCSB 14 PUAN

9-GALATASARAY 13 PUAN

10-BODO-GLİMT 13 PUAN

11-VİKTORİA PLZEN 12 PUAN

12-OLMYPİAKOS 12 PUAN

13-RANGERS 11 PUAN

14-AZ ALKMAAR 11 PUAN

23- FENERBAHÇE 9 PUAN

24-BEŞİKTAŞ 9 PUAN
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