Haber Tarihi: 05 Mart 2024 10:25 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 10:25

Ahmet Yüce kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bu yıl çıtayı biraz daha yükseltti, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Peki, Ahmet Yüce kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Ahmet Yüce kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
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Geçen yıl çalışanlarına verdiği 25 maaş ikramiye ile gündemden düşmeyen Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'den yeni bir hamle geldi. Yüce bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

İKRAMİYELER HESAPLARA YATTI

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, çalışanların 2023 yılı ikramiyeleri dün açıklandı ve 29 maaş ikramiye hesaplara yatırıldı. Kincentric Best Employers kapsamında 35 şirketle birlikte 'En İyi İş Yeri" ödülünü aldı.Çalışan memnuniyetinin öncelendiği bu ödülü Yüce Otomotiv dördüncü kez kazandı.

"KAZANCIM EL VERDİĞİ SÜRECE İKRAMİYE VERECEĞİM"

15 yıldır çalışma arkadaşlarına ikramiye veren Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıl gündem olan 25 maaş ikramiye için de "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" açıklamasını yapmıştı.

Yüce, 'patron' kelimesinden hoşlanmadığını belirterek, "İyi patron olunmaz, iyi insan olunur. Kendine "patron" diyenlere yegane tavsiyem şudur: Önce iyi insan olmayı becerin. Sonra her şey olursunuz" demişti.

AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde istanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.
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