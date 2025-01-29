Haber Tarihi: 29 Ocak 2025 11:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 11:05

Ahmet Türk'ün yeğeni Hüseyin Reber Türk kimdir, neden öldü?

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğeni Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ahmet Türk'ün yeğeni Hüseyin Reber Türk kimdir, neden öldü?
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DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29) ile yanındaki bir kişi, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Mersin-Adana D400 Karayolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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