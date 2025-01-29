Ahmet Türk'ün yeğeni Hüseyin Reber Türk kimdir, neden öldü?

DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29) ile yanındaki bir kişi, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.



Olay, Mersin-Adana D400 Karayolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI



Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.



OTOPSİ YAPILACAK



Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



SALDIRGANLAR ARANIYOR



Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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