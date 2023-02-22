Ada parsel numarası nasıl öğrenilir? Telefondan, adresten evimin ada parsel numarası nasıl öğrenilir?

E- DEVLET Parsel Sorgulama HİZMETİ

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Arazi sahibi vatandaşlar için çok kullanışlı bir hizmet olan parsel sorgulama hizmeti, son dönemlerde en çok kullanılan devlet hizmetlerinden biri oldu. Tapu Parsel Sorgulama işlemi hakkında nasıl sorgulama yapıldığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte parsel sorgulama sistemi hakkında merak edilenler...Parsel sorgulama için belediyelerin harita kadastro ve imar uygulama birimlerine gitmeye gerek yok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e-devlet resmi internet sayfaları üzerinden parsel sorgulamalarını yapmak oldukça kolay.Parsel sorgu işlemi E-Devlet uygulaması ya da Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden kolayca yapılabiliyor. E-Devlet ile sorgulama yaparken kimlik doğrulaması yapılması zorunlu. Tapu ve Kadastro sisteminin sunduğu uygulamada ise sadece taşınmazın bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Her iki uygulama da hızlı ve güvenli bilgi edinme sistemleri olarakkullanıcılara büyük kolaylık sunuyor. E-Devlet üzerinden yapılan sorgularda parsel numarası bilinmese bile, kişiler üzerine kayıtlı taşınmazların parsel numaralarına erişilebiliyor. TAKBİS sisteminde ise E-Devletten farklı olarak kişiler istedikleri herhangi bir parseli sorgulayabiliyor.E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmanız gerekmektedir. E- Devlet'in bu servisi TAKBİS'e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesine kimliğinizle birlikte giderek temin edebilirsiniz.Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, tapu sorgula işlemi için kullanabileceğin bir diğer uygulamayı içeriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması ile istediğin parselin bilgilerine kolayca ulaşabilirsin. TAKBİS üzerinden tapu parsel sorgulama yapmak için kimlik ve şifre istenmiyor. Uygulama ana sayfasına gitmeden önce kullanım koşullarını kabul etmen yeterli. https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden yapılan işlemler için il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerini girerek tapu parsel detaylarına ulaşabilirsin. Bunların dışında sistemde taşınmaz numarası ile sorgulama alternatifi de yer alıyor. Bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra, taşınmazın haritadaki güncel konumunu saniyeler içinde görebilirsin. Çeşitli harita sağlayıcıların desteklendiği uygulamada tapu sorgulama için arazi ya da uydu gibi detaylı katman seçenekleri bulunuyor. Bu sayede parsel sorgusu yapılan taşınmazın komşu parsellerle birlikte detaylı görüntüsüne ulaşılabiliyor.Konum, konut satın alırken şüphesiz en önemli yatırım kriterlerinden biri. Bununla birlikte yatırımının değerini korumak ve geleceğe güvenle bakmak için deprem sigortası ve konut sigortası gibi en popüler sigorta ürünlerinden yararlanabilirsin. Allianz ayrıcalıklarıyla sunulan en uygun poliçe seçenekleri arasından seçim yapabilirsin. DASK ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, patlama ya da yer kayması gibi riskleri; konut sigortası sayesinde evinde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, tesisat arızaları ve diğer maddi hasarları teminat altına alabilirsin.