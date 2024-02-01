Haber Tarihi: 01 Şubat 2024 14:31 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 14:31

Acemi Birliğinde Çarşı İzni Var mı?

Acemi birliğinde, yani temel askerlik eğitiminde, çarşı izni yoktur. Acemi birliği, askerlik hizmetinin ilk ayı boyunca süren ve askerlerin temel askerlik eğitimlerini aldıkları dönemdir. Bu dönemde, askerlerin temel askeri disiplini öğrenmeleri ve temel askeri eğitimleri almaları hedeflenir.

Acemi Birliğinde Çarşı İzni Var mı?
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Acemi birliğinde çarşı izni verilmemesinin nedeni, askerlerin temel askerlik eğitimine odaklanmalarını sağlamaktır. Çarşı izninin verilmesi, askerlerin eğitimlerine odaklanmalarını ve eğitimlerini verimli bir şekilde tamamlamalarını engelleyebilir.

Ancak, acemi birliğinde bazı özel durumlarda çarşı izni verilebilmektedir. Örneğin, askerlerin ailevi veya sağlık sorunları olması durumunda, çarşı izni verilebilmektedir. Ayrıca, acemi birliği komutanının takdirine bağlı olarak, askerlere çarşı izni verilebilmektedir.

Acemi Birliğinde Çarşı İzni Alma Şartları

Acemi birliğinde çarşı izni almak için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

Askerin, acemi birliğine başlamadan önce en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Askerin, acemi birliğine başlamadan önce sağlık kontrolünden geçmesi ve sağlık durumunun askerlik yapmaya uygun olması gerekir.

Askerin, acemi birliğindeki eğitimlerine düzenli olarak katılması ve eğitimlerini verimli bir şekilde tamamlaması gerekir.

Acemi birliğindeki eğitimlerine düzenli olarak katılmayan veya eğitimlerini verimli bir şekilde tamamlamayan askerlere, çarşı izni verilmeyebilir.

Acemi Birliğinde Çarşı İzni Nasıl Alınır?

Acemi birliğinde çarşı izni almak için, askerlerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir:

1. Asker, çarşı izni almak istediğini komutanına bildirir.

2. Komutan, asker hakkında bir değerlendirme yapar.

3. Komutan, asker hakkında olumlu bir değerlendirme yaparsa, askerlere çarşı izni verir.

Acemi birliğindeki çarşı izni süresi, genellikle 1 gündür. Ancak, bazı durumlarda çarşı izni süresi daha da uzatılabilir.

Acemi Birliğinde Çarşı İzni Verilebilecek Özel Durumlar

Acemi birliğinde çarşı izni verilebilecek bazı özel durumlar şunlardır:

Askerin ailevi bir sorunu olması (örneğin, yakın bir akrabasının vefatı veya ağır hastalığı)

Askerin sağlık sorunu olması (örneğin, acil bir ameliyat olması)

Askerin, acemi birliğindeki eğitimlerine düzenli olarak katılamaması veya eğitimlerini verimli bir şekilde tamamlayamaması

Acemi birliği komutanı, yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birini değerlendirerek, askerlere çarşı izni verebilir.
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