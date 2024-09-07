Haber Tarihi: 07 Eylül 2024 17:58 - Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 17:58

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2024

ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ağustos ayı ABD enflasyon verilerinin açıklanmasını bekleyen yatırımcılar, gözlerini açıklanacak olan yeni verilere çevirdi. Altın, dolar, borsa ve kripto para borsasına direkt olarak etki eden ABD enflasyon verileriyle birlikte, yatırımcılar piyasadaki varlıklarına yön verecek. Peki, ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2024
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Ağustos ayı ABD enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD enflasyon verileri, piyasaların gidişatına yönelik, yatırımcılara önemli bir sinyal verecek ve yatırımcılar bu verilere göre yeni yol haritası çizecek. Peki, ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ABD ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 artması bekleniyordu. Böylelikle enflasyon verileri beklenenden iyi gelmiş oldu.
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