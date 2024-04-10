A101 açık mı? Bayramda A101 açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü A101 açık mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda A101 açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler A101 çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'nda A101 çalışma saatleri ile ilgili detaylar...



A101 BAYRAMDA AÇIK MI OLACAK?



Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan A101, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.



A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2024



Hafta içi: 09.00-21.00



Cumartesi: 09.00-20.00



Pazar: Kapalı



BİM Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:



A101 resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



A101 müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.



Yakınınızdaki A101 mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.



BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?



Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.



Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

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