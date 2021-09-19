A Milli Erkek Tenis Takımı, Letonya'yı 4-0 yendi

Davis Cup Dünya Grubu 2'de Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Erkek Tenis Takımı, , Dünya Grubu 1 play-off'larına yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Tenis Takımı, Letonya'yı 4-0 yendi
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19 Eylül 2021 17:24
Davis Cup Dünya Grubu 2'de Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Erkek Tenis Takımı, Dünya Grubu 1 play-off'larında mücadele etme hakkı kazandı.

Enka Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, serinin üçüncü maçında Altuğ Çelikbilek-Cem İlkel ikilisi, Letonya'dan Ernests Gulbis-Robert Strombachs çifti ile karşılaştı.

2 saat 2 dakika süren karşılaşmayı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Altuğ ile Cem, Türkiye'yi Dünya Grubu 1 play-off'larına taşıdı.

Serinin son maçında ise Ergi Kırkın, Edgars Manusis'i 49 dakikada 6-1 ve 6-2'lik setlerle rahat geçti. Bu sonuçla beraber milli takım, seriyi 4-0 kazandı.


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