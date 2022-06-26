96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı!

🏆2013 Y.Bilik

🏆2014 H.Karataş

🏆2015 A.Çelik

🏆2016 A.Çelik

🏆2017 A.Çelik

🏆2018 A.Çelik

🏆2019 A.Çelik

🏆2020 A.Çelik

🏆2021 A.Çelik

🏆2022 Ö.Yıldırım



Özcan Yıldırım, Ahmet Çelik'in 7 yıllık serisini bitirdi ve kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu kazandı.pic.twitter.com/Dtm5ZmcMRg



— Sporx (@sporx) June 26, 2022

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 22 at katıldı.Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın bindiği "Secret Power" isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu "Mucize Kız" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Sigoş" adlı safkan geldi.Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.Koşuyu kazanan "Secret Power" adlı safkanın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etti.Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine bir milyon, üçüncünün sahibine 500 bin, dördüncünün sahibine 250 bin, beşincinin sahibine de 125 bin lira ödenecek.Gazi Koşusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra yarışseverler önünde koşuldu.Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen "Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021'de seyircisiz düzenlenmişti.Yarışseverler, 96. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi gösterdi.Emrah Karamazı'nın sahipliğini, Umut Coşar'ın ise yetiştiriciliğini yaptığı kır dişi tay, pistlere 4 Eylül 2021 tarihinde 75. Yıl Ankara Hipodromunda, galibiyetle noktaladığı Şartlı-1 koşu ile merhaba dedi. İlk startını aldığı günden itibaren toplam 8 mücadelede boy gösteren, Yaşar Demir'in antrene ettiği safkan, bu mücadelelerin hiçbirinde tabela dışında kalmazken 5 kez sıralamanın en üst basamağında yer almayı başardı. İlk Grup koşu zaferini Dişi Tay Deneme'de (G1) Özcan Yıldırım idaresinde elde eden dişi tay, bu mücadelenin ardından aynı jokeyle boy gösterdiği Kısrak Koşusu'ndan (G1) da zaferle ayrılarak üst üste iki Açık koşu galibiyetini hanesine yazdırdı. Secret Power, Gazi Koşusu'nu da kazanarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.