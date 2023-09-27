9500 TL altı telefonlar ve laptop bilgisayarlar 2023 | 9500 lirayı geçmeyen vergisiz telefon modelleri hangileri?

9.500 TL altı cep telefonu, laptop bilgisayarlar modelleri ve fiyatları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Açıklamanın ardından birçok öğrenci vergisiz telefon modellerini merak etmeye başladı. Peki vergisiz telefon modelleri nedir? 9500 TL altı akıllı telefonlar nedir? 9500 TL ALTI TELEFONLAR VE LAPTOP BİLGİSAYARLAR 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre vergisiz olarak tek seferlik öğrencilere satılacak olan modeller 9500 TL ve altı satılan modeller olacak. Bu modellerin tam listesi ise şöyle: REALME
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55
Realme 10 GENERAL MOBILE
General Mobile 24 Pro
General Mobile 21 Pro
General Mobile 22 Pro
General Mobile 23 SE
General Mobile 24 Pro HUAWEI
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GB
P40 Lite XIAOMI
Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S VIVO
Vivo Y35
Vivo Y36 OPPO
Oppo A91
Oppo A54 POCO
Poco M3 Pro 5G
Poco M3 128 GB
Poco M5 ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB INFINIX
Infinix Note 12
Infinix Note 30 SAMSUNG
Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G HONOR
Honor X9a
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