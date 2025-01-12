Haber Tarihi: 12 Ocak 2025 11:54 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 11:54

70-71-72-73-74-75 ortalama ile teşekkür alınır mı? 2025

70-71-72-73-74-75 ortalama ile teşekkür alınır mı, takdir belgesi alınır mı, sorusu, karnelerin alınmasına çok az bir süre kala merakla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından tatile gideceği süreçte, alınacak olan belgeler de önem arz edecek. Peki, 70-71-72-73-74-75 ortalama ile teşekkür alınır mı? İşte, o detaylar

70-71-72-73-74-75 ortalama ile teşekkür alınır mı? 2025
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Ortaokulda ve lisede 70-71-72-73-74-75 ortalama ile teşekkür alınır mı sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde netlik kazandı. Ortaokul ve lisede farklılık arz eden teşekkür belgesi hakedişi, belirli bir ortalamaya göre değişkenlik göstermektedir. Peki, 70-71-72-73-74-75 ortalama ile teşekkür alınır mı? İşte, o detaylar

ORTAOKULDA 70-71-72-73-74-75 ORTALAMA İLE TEŞEKKÜR ALINIR MI?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

LİSEDE 70-71-72-73-74-75 ORTALAMA İLE TEŞEKKÜR ALINIR MI?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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