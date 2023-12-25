5 setli çekişmeli maç Develi Belediye'nin

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 setli çekişmeli maç Develi Belediye'nin
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25 Aralık 2023 00:32
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Develi Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenmeyi başardı.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Nikitin, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Ivanov, Enes Atlı, Gunter (Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Eray Berke Yetkin, Eren Ali Öztürk,Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, )

Setler: 22-25, 25-21, 21-25, 25-23, 15-8

Süre: 138 dakika (27,33,31,29,18)

 

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