3. son cemre ne zaman, nereye düşer, düşüyor? 2024

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Bu tarihten itibaren havaların ısınmaya başlayacağı ve kış soğuklarının etkisini kaybetmesi beklenir.



İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Suyun ısınmaya başlaması ve deniz canlılarının hareketlenmesi bu tarihten sonra gerçekleşecek.



Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Toprağın ısınması ve bahar çiçeklerinin açması bu tarihten sonra hız kazanacak.



Cemrelerin düşmesi, mevsim geçişinin doğal bir göstergesidir. Cemrelerin düşüş tarihleri her yıl 1-2 gün değişiklik gösterebilir.



Cemrelerin düşüşüyle ilgili bazı inanışlar da vardır. Bir inanışa göre, cemreler gökyüzünden bir ateş topu şeklinde düşer ve düştüğü yere bereket getirir. Bir diğer inanışa göre ise, cemreler bir melek tarafından yeryüzüne indirilir.



2024 yılında cemrelerin düşüş tarihleri:



Hava Cemresi: 19-20 Şubat



Su Cemresi: 26-27 Şubat



Toprak Cemresi: 5-6 Mart

Haber ile daha fazlasına ulaşın: