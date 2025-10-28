Haber Tarihi: 28 Ekim 2025 13:44 - Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 16:48

29 Ekim'de Ek Ders Ücreti Ödenir mi? 20225

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan önemli bir bayramdır. Öğretmenler ve kamu çalışanları bu özel günde tatil yaparken, merak edilen konulardan biri de 29 Ekim'de ek ders ve nöbet ücreti ödenip ödenmediğidir. Peki, 29 Ekim'de ek ders ve nöbet ücreti ödenir mi?

29 Ekim'de Ek Ders Ücreti Ödenir mi? 20225
Abone Ol
Resmi tatillerde ek ders ücreti ödenmesiyle ilgili düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yönetmeliklere dayanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer aldığı için okullarda ders yapılmamaktadır. Bu nedenle, öğretmenler bu gün için ek ders ücreti alamazlar. Yani, 29 Ekim'de ek ders ödemesi yapılmamaktadır. Ek dersler, öğretmenlerin ders verdiği günler için geçerli olduğundan, tatil günlerinde ek ders ücreti ödenmesi söz konusu değildir.

29 Ekim'de Nöbet Ücreti Ödenir mi?

Nöbet ücreti de öğretmenlerin okulda fiziksel olarak nöbet tuttuğu günler için ödenir. 29 Ekim gibi resmi tatillerde okullar kapalı olduğu için nöbet tutulmaz ve dolayısıyla bu gün için nöbet ücreti de ödenmez. Nöbet görevi, öğretmenlerin okulda öğrenci güvenliğini ve düzenini sağlamak için fiziksel olarak bulunmasını gerektiren bir görevdir, dolayısıyla tatil günlerinde bu görev yerine getirilmediğinden nöbet ücreti ödemesi yapılmamaktadır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kocaelispor'dan Zorbay Küçük açıklaması Kocaelispor Kocaelispor'dan Zorbay Küçük açıklaması
Necla Güngör Kıragası: 'İnancımız tamdı' Milli Takım Necla Güngör Kıragası: "İnancımız tamdı"
PSG'den rekor gelir: 837 milyon euro! P. St Germain PSG'den rekor gelir: 837 milyon euro!
Galatasaray'dan açıklama: 'Artık herkes farkında' Galatasaray Galatasaray'dan açıklama: "Artık herkes farkında"
Sevkler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama! Trendyol Süper Lig Sevkler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama!
Napoli, Lecce'ye karşı zorlansa da kazandı! Napoli Napoli, Lecce'ye karşı zorlansa da kazandı!
A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı geçerek B Ligi'nde yoluna devam ediyor! Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı geçerek B Ligi'nde yoluna devam ediyor!
Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar! Trendyol Süper Lig Zorbay Küçük'ün bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bahis skandalında yeni gelişme: 3 bin futbolcu için harekete geçiliyor!
2
Yasin Kol ve Mehmet Türkmen, o hakemler arasında yok!
3
TFF, bahis oynayan hakemleri açıkladı!
4
Jose Mourinho'dan itiraf: "Fenerbahçe sonrası beklemiyordum"
5
Livakovic'e bir şok daha!
6
Sadettin Saran'dan Zorbay Küçük açıklaması: "Sürpriz değil!"
7
Real Madrid'de Xabi Alonso ve Vinicius Jr. krizi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.