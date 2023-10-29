Haber Tarihi: 29 Ekim 2023 12:44 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 12:44

29 Ekim bugün ücretsiz olan yerler 2023: Müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi?

29 Ekim'de ücretsiz olan yerler belli oldu. Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında pek çok müze, ören yeri ve saraylar ücretsiz hale gelecek. Bunlardan biri de asırlardır İstanbul silüetinin vazgeçilmezi olan Topkapı Sarayı. Peki, 29 Ekim'de müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

29 Ekim bugün ücretsiz olan yerler 2023: Müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi?
Abone Ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak işletmesindeki müzelerde "müze girişi kampanyası" başlattı. Giriş saatleri dikkate alınarak birçok müzeye ücretsiz giriş mümkün oldu

29 Ekim'de ücretsiz olan yerler 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılına özel müzelerin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, İBB ücretsiz müzeler hangileri?

9 Ekim'de müzeler, konserler, saraylar ücretsiz mi?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yerli ziyaretçiler bugün itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.

Radar İstanbul kodu gerekli

İBB Miras tarafından koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı, tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye'den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk'te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Cumhuriyet'i yaşamanın ve yaşatmanın heyecanıyla müzelerimizde ücretsiz ziyaret kampanyası başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Real Madrid'e kötü haber! Real Madrid Real Madrid'e kötü haber!
Dursun Özbek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı! Galatasaray Dursun Özbek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı!
Altınordu kendine geldi Spor Toto 2. Lig Altınordu kendine geldi
Alanyaspor'da ayrılık açıklandı! Corendon Alanyaspor Alanyaspor'da ayrılık açıklandı!
Aliağa'da 7'de 7 keyfi Spor Toto 3. Lig Aliağa'da 7'de 7 keyfi
Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında Beşiktaş Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında
Okan Buruk'tan Cumhuriyet paylaşımı! Galatasaray Okan Buruk'tan Cumhuriyet paylaşımı!
Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK Beşiktaş Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK
Göztepe'den müthiş seri! Zirveye göz dikti! Spor Toto 1. Lig Göztepe'den müthiş seri! Zirveye göz dikti!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Pendikspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
2
Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırıldı!
3
Ancelotti'den Bellingham itirafı!
4
Oliveira: "Fırsat bulmaya çalışıyorum"
5
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası belli oldu!
6
Galatasaray'da Okan Buruk'tan rekor!
7
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e özel görev

SON HABERLER

yukarı ok