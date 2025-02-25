26 Şubat: Yarın (Çarşamba Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul'da beklenen kar yağışının başlaması ardından İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geliyor. Peki yarın okullar tatil mi? 26 Şubat çarşamba günü İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…



26 ŞUBAT SALI GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 26 Şubat 2025 çarşamba günü herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. Yılın resmi tatilleri arasında 1 Ocak (Yılbaşı), 23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü), 19 Mayıs (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı), 30 Ağustos (Zafer Bayramı) ve 29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı) gibi günler yer alıyor. Ayrıca dini bayramlar olan Ramazan Bayramı (29 Mart-1 Nisan 2025) ve Kurban Bayramı (5-9 Haziran 2025) da takvimde mevcut, ancak 25 Şubat bu tarihlerden biri değil. Dolayısıyla, resmi bir tatil beklentisi olmadan, okulların normal şartlarda açık olması planlanıyor.



OKULLARIN TATİL TAKVİMİ NEDİR?



MEB'in açıkladığı takvime göre:



Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma arasında yapıldı.

İkinci Dönem: 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma sona erecek.

İkinci Ara Tatil: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma arasında gerçekleşecek.

Bu bilgiler ışığında, 25 Şubat 2025 Salı günü ikinci dönemin devam ettiği bir iş günü olarak görünüyor ve okulların rutin şekilde açık olması bekleniyor.



HAVA KOŞULLARI OKULLARI ETKİLER Mİ?



26 Şubat günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda hava durumu önemli bir faktör olabilir. Şubat ayı genellikle Türkiye'de kış koşullarının etkili olduğu bir dönem. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ya da valiliklerden 26 Şubat için ülke genelinde okulları tatil edecek düzeyde bir olumsuz hava durumu uyarısı bulunmuyor. Yine de yerel düzeyde kar yağışı, buzlanma ya da fırtına gibi ekstrem durumlar yaşanırsa, il ya da ilçe valilikleri özel tatil kararları alabilir. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun, Kastamonu gibi illerde okullar tatil edilmişti. Bu nedenle, yarın için tatil ihtimalini değerlendirmek isteyenlerin yerel valilik açıklamalarını ve hava durumu raporlarını takip etmesi öneriliyor.





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