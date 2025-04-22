24 Nisan A101 Aktüel Ürünleri Kataloğu İndirimleri 2025

24 Nisan A101 aktüel ürünleri kataloğu 2025'te genellikle evinizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün yer alıyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulması bekleniyor.



24 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2025



A101, 24 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bebek ürünlerinden teknolojiye, elektronik mutfak aletlerinden bahçe bakım ürünlerine kadar onlarca farklı kategoride yüzlerce ürün cazip fiyatlarla A101 mağazalarında yerini alacak. Beyaz eşya, cep telefonu ve diğer dikkat çeken indirimler için işte 24 Nisan 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu detayları...



24 Nisan A101 aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 teknoloji meraklılarını sevindirecek fırsatlar sunuyor. Bu hafta A101 raflarında yerini alacak teknoloji ürünlerinden bazıları ve fiyatları şu şekilde:



A101 24 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta öne çıkan ürünler arasında şarjlı su pompası, dik süpürge, çift/tek kişilik yatak ve Roma rakamlı duvar saati bulunuyor.



Diğer aktüel ürünler ve fiyatları ise şöyle:



Şarjlı sporcu masaj aleti: 849 TL

Çay makinesi: 1.399 TL

Çelik kettle: 649 TL

120×180 cm pamuklu desenli halı: 749 TL

Çok amaçlı saplı bölmeli sepet: 49,50 TL

Vakumlu poşet seti 3'lü: 119 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1000 G: 209,50 TL

Çerezya Dakota Ay Çekirdeği 400 G: 49,50 TL

Zeo Riviera Zeytinyağı 2 L: 349 TL

Obsesso Frappe Çikolatalı Soğuk Kahve 250 Ml: 35 TL

Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G: 45 TL

Gliss Ultimate Repair Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml: 109,50 TL

Çokça Garnitür 560 G: 24,50 TL

7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 G: 24,50 TL

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 G: 295 TL

Birşah Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg: 65,50 TL

Birşah Yağlı Süt 1 L: 30 TL

Peynes Süzme Beyaz Peynir 1 Kg: 135 TL

Kaanlar Az Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg: 129,50 TL

Milkten Tereyağ 1 Kg: 309 TL

Namet Dana Parmak Sucuk 280 G: 128,50 TL

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 G: 79,50 TL

Lezita Piliç Kokteyl Sosis 450 G: 47,50 TL

Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 G: 16 TL

Eti Canga Yer Fıstıklı Çikolatalı Bar 45 G: 15 TL

Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 G: 25 TL

Eti Benim'o Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 240 G: 60 TL

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 G: 42 TL

Eti Finger Bisküvi 900 G: 89,50 TL

Haribo ürünlerinde % 25 indirim

Danone D Vitaminli Muzlu Puding: 17,50 TL

Danone Hüpper Çilek Aromalı Yoğurt: 19,50 TL

Birşah Pastörize Süt 1L: 32 TL

Ahir Şerit Peynir 250 g: 65 TL

Tulum Peyniri 450 g: 145 TL

Tambol Antep Fıstıklı Krokanlı Çikolata 100 G (10 TL ve üzeri alışverişlerde): 75 TL

Tambol Fındık Kremalı Dolgulu Çikolata 100 G (10 TL ve üzeri alışverişlerde): 50 TL

Tambol Çilekli Dolgulu Milföy Çikolata 100 G (10 TL ve üzeri alışverişlerde): 50 TL

Tambol Latte Dolgulu Çikolata 100 G (10 TL ve üzeri alışverişlerde): 50 TL

Papia Inova Kağıt Havlu 3 Katlı 8'li (10 TL ve üzeri alışverişlerde): 95 TL

Kombinet Dana Kıyma 400 g (17-20 Nisan): 215 TL

Poşetli Bütün Piliç (17-20 Nisan): 79,50 TL

Beşler Dana Izgara Köfte 400 g (17-20 Nisan): 205 TL

Avokado (17-20 Nisan): 31,90 TL

Deveci Armut (17-20 Nisan): 46,50 TL

Domates (17-20 Nisan): 39,50 TL

Çilek Paket (17-20 Nisan): 69 TL

Salatalık (17-20 Nisan): 39,90 TL

Sivri Biber Paket (17-20 Nisan): 36,90 TL

Ceviz (17-20 Nisan): 179 TL

Ofçay Tiryaki Çay 1KG (19-25 Nisan): 165 TL

Hazine Çay 1KG (19-25 Nisan): 175 TL

Gürçay Rize Çayı 500 g (19-25 Nisan): 39 TL

Bambu Panotte Çöp Şiş 25 cm 100'lü (19-25 Nisan): 15 TL

Sera Buzdolabı Poşeti Orta Boy 30'lu (19-25 Nisan): 19,50 TL

Hobby Saç Jölesi 250 ml (19-25 Nisan): 69 TL

Çiçeğim Toz Deterjan 5KG (19-25 Nisan): 139 TL

Persil Toz Deterjan 5.5 KG (19-25 Nisan): 229,90 TL



A101 24 NİSAN 2025 ELEKTRONİK MUTFAK ÜRÜNLERİ VE EV EŞYALARI İLE MUTFAĞINIZI YENİLEYİN



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24 Nisan A101 aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 sayesinde mutfak ve ev ihtiyaçlarınızı bütçenizi zorlamadan karşılayabilirsiniz.



A101 AKTÜEL KATALOĞU 24 NİSAN 2025 BAHÇE BAKIM ÜRÜNLERİ İLE YAZA HAZIRLIK



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A101 24 NİSAN 2025 BEBEK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER SİZİ BEKLİYOR



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A101 MARKETLERİNDE 24 NİSAN 2025 DİĞER KAMPANYALI ÜRÜNLER





24 Nisan A101 aktüel ürünleri kataloğu indirimleri 2025 sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı değil. A101 mağazalarında bu hafta ayrıca şu ürünler de indirimde olacak:





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