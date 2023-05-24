24 Mayıs okullar tatil mi? 25 Mayıs 2023 okullar tatil mi?

2023 Resmi tatiller büyük merakla araştırılıyor. 24 Mayıs hakkında peş peşe sorular geliyor. Hafta sonuna yakın günlere denk gelmesiyle 19 Mayıs birleşecek mi sorusu gündemde konuşuluyor. Her yıl farklı günlere denk gelen tarihler bu yıl, 18 Mayıs Perşembe, 19 Mayıs Cuma, 20 Mayıs ise Cumartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs sonrası için sorulan sorulara cevap aranıyor. İşte 24 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı...24 MAYIS TATİL Mİ?
24 Mayıs resmi tatiller arasında yer almıyor ve bu nedenler tatil değildir.
19 MAYIS TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?
18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor. 19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN TATİL Mİ?
18 Mayıs Perşembe günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor. 19 MAYIS 1919 TARİHİ
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi. MAYIS AYINDAKİ ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR Mayıs Ayının İkinci PazarıAnneler Günü
Mayıs Ayının İlk Perşembesi
Dünya Şifre Günü
1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
Trafik ve İlk Yardım Haftası (1-7 Mayıs)
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1-7 Mayıs)
Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)
2 Mayıs
Dünya Bebek Günü
3 Mayıs
Dünya Astım Günü
Dünya Basın Özgürlüğü Günü
4 Mayıs
Star Wars Günü
İş Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)
5 Mayıs
Hıdırellez (5-6 Mayıs)
6 Mayıs
Ücretsiz Çizgi Roman Günü
8 Mayıs
Çorap Giymeme Günü
9 Mayıs
Kayıp Çorapları Anma Günü
Avrupa Günü
Dünya Çölyak Farkındalık Günü
10 Mayıs
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10-16 Mayıs)
Dünya Psikologlar Günü
Sağlık İçin Hareket Et Günü
11 Mayıs
İstediğini Yeme Günü
12 Mayıs
Hemşireler Haftası (12-18 Mayıs)
13 Mayıs
Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü
14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü
Anneler Günü
15 Mayıs
Dünya Aile Günü
Hava Şehitlerini Anma Günü
Gençlik Haftası (15-21 Mayıs)
17 Mayıs
Dünya Hipertansiyon Günü
Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü
18 Mayıs
Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)
Mayıs ayı önemli günler ve haftalar 2023: Mayıs ayında resmi tatil var mı, hangi gün19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik Haftası (19-25 Mayıs)
20 Mayıs
Dünya Arı Günü
Dünya Klinik Araştırmalar Günü
21 Mayıs
Dünya Meditasyon Günü
22 Mayıs
Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
23 Mayıs
Dünya Kaplumbağalar Günü
25 Mayıs
Havlu Günü
Etik Günü
26 Mayıs
Dünya Dracula Günü
28 Mayıs
Dünya Hamburger Günü
29 Mayıs
İstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453)
31 Mayıs
Kabin Memurları Günü
Dünya Tütüne Hayır Günü