24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na doğru

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'ya giden Hentbol Kadın ve Erkek, Badminton ve Karate Milli Takımları, Caxias do Sul kentinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek.



Hentbol Erkek Milli Takımı, oyunlarda B Grubu'nda Danimarka, Hırvatistan, Venezuela ve Gana, Hentbol Kadın Milli Takımı ise A Grubu'nda Brezilya, Arjantin, Kenya ve Danimarka ile karşılaşacak.









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