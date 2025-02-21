21 Şubat 2025: Borsa bugün neden düştü, düşüyor?

Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor. BIST 100 endeksi, 9.682,97 seviyesine kadar gerileyerek %1,27 kayıpla günü sürdürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan belirsizlikler ve yurtiçinde yaşanan gelişmeler endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.



BORSA NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?



Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana yaşanan düşüş, yatırımcıların dikkatini çekti. Endekste görülen gerilemenin arkasında, AK Parti Kongresi ve olası kabine değişikliğine yönelik belirsizliklerin etkili olduğu yorumları yapılıyor.



PİYASALAR SİYASİ BELİRSİZLİĞİ FİYATLIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son grup toplantısında parti teşkilatında büyük bir değişim yaşandığını vurgulayarak ilçe başkanlarının %65'inin, il başkanlarının ise %70'inin değiştiğini duyurdu. Bu açıklama, parti yönetiminde köklü değişikliklerin sinyalini verirken, hafta sonu yapılacak AK Parti Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kongrenin ardından MKYK'nın toplanarak yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirlemesi öngörülüyor.



Siyasi belirsizlikler, her zaman piyasalar açısından risk unsuru olarak görülüyor. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik olup olmayacağına dair net bir bilgi olmaması, yatırımcıları tedirgin ediyor. Piyasalar, kabine değişikliğinin kongreden sonra gerçekleşmesini bekliyor. Ancak hangi bakanların değişeceği, ekonomi yönetiminde bir revizyon olup olmayacağı konusundaki belirsizlikler, Borsa İstanbul'da satıcılı seyre neden oluyor.



EKONOMİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?



Ankara kulislerinde birçok bakanın görev değişikliği yaşayacağı konuşuluyor. Ancak ekonomi yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararlar, piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir.



Borsa İstanbul'da yatırımcılar, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik mesajlarını dikkatle takip ediyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen kabine değişikliği, piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecine yol açabilir. Şimdilik borsa, siyasi belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor.

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