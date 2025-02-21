Haber Tarihi: 21 Şubat 2025 17:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 17:46

21 Şubat 2025: Borsa bugün neden düştü, düşüyor?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

21 Şubat 2025: Borsa bugün neden düştü, düşüyor?
Abone Ol
Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor. BIST 100 endeksi, 9.682,97 seviyesine kadar gerileyerek %1,27 kayıpla günü sürdürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan belirsizlikler ve yurtiçinde yaşanan gelişmeler endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana yaşanan düşüş, yatırımcıların dikkatini çekti. Endekste görülen gerilemenin arkasında, AK Parti Kongresi ve olası kabine değişikliğine yönelik belirsizliklerin etkili olduğu yorumları yapılıyor.

PİYASALAR SİYASİ BELİRSİZLİĞİ FİYATLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son grup toplantısında parti teşkilatında büyük bir değişim yaşandığını vurgulayarak ilçe başkanlarının %65'inin, il başkanlarının ise %70'inin değiştiğini duyurdu. Bu açıklama, parti yönetiminde köklü değişikliklerin sinyalini verirken, hafta sonu yapılacak AK Parti Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kongrenin ardından MKYK'nın toplanarak yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirlemesi öngörülüyor.

Siyasi belirsizlikler, her zaman piyasalar açısından risk unsuru olarak görülüyor. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik olup olmayacağına dair net bir bilgi olmaması, yatırımcıları tedirgin ediyor. Piyasalar, kabine değişikliğinin kongreden sonra gerçekleşmesini bekliyor. Ancak hangi bakanların değişeceği, ekonomi yönetiminde bir revizyon olup olmayacağı konusundaki belirsizlikler, Borsa İstanbul'da satıcılı seyre neden oluyor.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Ankara kulislerinde birçok bakanın görev değişikliği yaşayacağı konuşuluyor. Ancak ekonomi yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararlar, piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir.

Borsa İstanbul'da yatırımcılar, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik mesajlarını dikkatle takip ediyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen kabine değişikliği, piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecine yol açabilir. Şimdilik borsa, siyasi belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kayserispor'dan huzurevine ziyaret Mondihome Kayserispor Kayserispor'dan huzurevine ziyaret
Newcastle United'dan Hakan hamlesi! Inter Newcastle United'dan Hakan hamlesi!
İngiltere'de Mourinho yorumu! Fenerbahçe İngiltere'de Mourinho yorumu!
Fabregas'tan Dele Alli açıklaması! Dünya Futbolu Fabregas'tan Dele Alli açıklaması!
21 Şubat 2025: Borsa bugün neden düştü, düşüyor? Gündem 21 Şubat 2025: Borsa bugün neden düştü, düşüyor?
Rangers'tan Fenerbahçe için ilk yorum! Fenerbahçe Rangers'tan Fenerbahçe için ilk yorum!
Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı! Galatasaray Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı!
Acun Ilıcalı: 'Avrupa'da tek Türk olarak kalmak üzücü' Fenerbahçe Acun Ilıcalı: "Avrupa'da tek Türk olarak kalmak üzücü"
Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman? Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı? Gündem Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman? Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
2
Youssef En-Nesyri'den gece yarısı flaş paylaşım!
3
Okan Buruk: "Derbide oynamaları zor"
4
Galatasaray'dan Maydonoz Döner iddiaları için açıklama
5
Acun Ilıcalı: "Avrupa'da tek Türk olarak kalmak üzücü"
6
Galatasaray'da ayrılık yakın: Kerem Demirbay
7
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

SON HABERLER