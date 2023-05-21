21 Mayıs 2023 BİM kataloğu: BİM aktüel ürünler 22 Mayıs

BİM 21 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 19 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 21 Mayıs kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 17 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 21 Mayıs Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 21 Mayıs 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 19 Mayıs 2023 kataloğu indirimli ürünleriBİM aktüel ürünler kataloğu 19 Mayıs 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 19 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 18 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi...