2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
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21 Temmuz 2021 16:01
2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya, üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.


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