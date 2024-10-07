2024 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite eğitim döneminin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl da ekim ayında başlayan burs başvurularının bu yıl hangi ayda, ayın kaçında başlayacağı sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında KYK burs başvuruları başlayacak. Peki, 2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da 14-21 Ekim tarihleri içinde başlaması öngörülüyor. GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.