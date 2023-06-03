Haber Tarihi: 03 Haziran 2023 22:53 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 22:53

2023 Yeni Kabine bakanlar listesi!

Yeni kabine açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Cumhurbaşkanı Kabine Listesi'ni duyururken, Bakanlar Kurulu belli oldu.

2023 Yeni Kabine bakanlar listesi!
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202 yılında YENİ KABİNE BAKANLAR KURULU LİSTESİ resmen duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yeni kabine Bakanlar Kurulu 2023 açıklandı. Bakanlar Kurulu'na yeni katılan isimlerin yanı sıra bu dönemde de bakanlık yapacak isimler kamuoyuna duyuruldu. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Bakanlar Kurulu'nun nasıl oluşacağı merak konusuydu.
28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin kesin sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugün mazbatasını TBMM'de teslim aldı. Sonrasında da Bakanlar Kurulu açıklaması akşamın ilerleyen saatlerinde duyuruldu.

Açıklamada kabinede yani Bakanlar Kurulu'nda 2023 yılından itibaren 5 yıl süreyle Cumhurbaşkanı yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevlerini üstlenecek isimler ortaya çıktı.

İŞTE 2023 YENİ BAKANLAR KURULU, YENİ KABİNE

▪️Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
▪️Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
▪️İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
▪️Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
▪️Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
▪️Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
▪️Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
▪️Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,
▪️Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
▪️Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
▪️Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
▪️Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
▪️Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
▪️Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,
▪️Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,
▪️Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
▪️Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,
▪️Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy



KABİNE NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Kabine kelimesi dilimiz Fransızca'dan gelmektedir. Kabine kelimesi Bakanlar Kurulu anlamına gelir. Türkiye'de yeni açıklanan kabineye göre 17 Bakanlık bulunacağı belirtilmiştir.

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kabine
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