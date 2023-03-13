Haber Tarihi: 13 Mart 2023 10:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 10:19

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? Ramazan ayın kaçında?

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2023 tatili kaç gün? 2023 yılının dini günleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Ramazan Bayramı bu yıl nisan ayının son günlerinde kutlanacak. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan ayının ilk orucuna kaç gün kaldı? İşte bayram tarihleri

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? Ramazan ayın kaçında?
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Berat Kandili'nin dün idrak edilmesi sonrası Ramazan ayı tarihleri merak ediliyor.. Dini günler takvimi hicri takvime göre belirlendiği için her yıl miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. İslam'ın beş temel şartından birisi olan oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı tarihleri ise merak ediliyor. Ramazan ayında Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlanması müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor. Bu ayı namaz kılarak ve ibadet ederek geçirmek isteyenler hazırlıklarına şimdiden başladı. Diyanet, 2023 yılının dini günler takvimini yayınladı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 11. ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlangıç tarihi
2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanların oruç ibadetini yerine getireceği 11. ayın sultanı bu yıl 23 Mart Cuma günü başlayacak. İlk sahura 22 Mart Çarşamba gününü, 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Hemen ardından üç günlük Ramazan Bayramı başlayacak.

Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe günü, Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve bayramın son günü 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının başlamasına bugünden (13 Mart) itibaren 9 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak vem 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.

Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.


2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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