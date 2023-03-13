2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? Ramazan ayın kaçında?

Berat Kandili'nin dün idrak edilmesi sonrası Ramazan ayı tarihleri merak ediliyor.. Dini günler takvimi hicri takvime göre belirlendiği için her yıl miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. İslam'ın beş temel şartından birisi olan oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı tarihleri ise merak ediliyor. Ramazan ayında Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlanması müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor. Bu ayı namaz kılarak ve ibadet ederek geçirmek isteyenler hazırlıklarına şimdiden başladı. Diyanet, 2023 yılının dini günler takvimini yayınladı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 11. ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlangıç tarihi 2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müslümanların oruç ibadetini yerine getireceği 11. ayın sultanı bu yıl 23 Mart Cuma günü başlayacak. İlk sahura 22 Mart Çarşamba gününü, 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Hemen ardından üç günlük Ramazan Bayramı başlayacak.
Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe günü, Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve bayramın son günü 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir. RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayının başlamasına bugünden (13 Mart) itibaren 9 gün kaldı. RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak vem 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.
Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı