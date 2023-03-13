2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? Ramazan ayın kaçında?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Berat Kandili'nin dün idrak edilmesi sonrası Ramazan ayı tarihleri merak ediliyor.. Dini günler takvimi hicri takvime göre belirlendiği için her yıl miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. İslam'ın beş temel şartından birisi olan oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı tarihleri ise merak ediliyor. Ramazan ayında Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlanması müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor. Bu ayı namaz kılarak ve ibadet ederek geçirmek isteyenler hazırlıklarına şimdiden başladı. Diyanet, 2023 yılının dini günler takvimini yayınladı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 11. ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlangıç tarihiMüslümanların oruç ibadetini yerine getireceği 11. ayın sultanı bu yıl 23 Mart Cuma günü başlayacak. İlk sahura 22 Mart Çarşamba gününü, 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak.Ramazan ayı 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Hemen ardından üç günlük Ramazan Bayramı başlayacak.Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe günü, Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve bayramın son günü 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.Ramazan ayının başlamasına bugünden (13 Mart) itibaren 9 gün kaldı.Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak vem 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak PazartesiRegaip Kandili - 26 Ocak PerşembeMiraç Kandili - 17 Şubat CumaBerat Kandili – 6 Mart PazartesiRamazan Başlangıcı - 23 Mart PerşembeKadir gecesi - 17 Nisan PazartesiRamazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan PazarKurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran SalıKurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz CumartesiHicri Yılbaşı – 19 Temmuz ÇarşambaAşure günü – 28 Temmuz CumaMevlid Kandili - 26 Eylül Salı