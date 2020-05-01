2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kala Müslümanlar Kadir Gecesi ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı. Peygamberimiz (sav) "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur. Bu sene Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte merak edilen soruların cevabı…

01 Mayıs 2020 16:42
2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün
Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı kutsal sayılan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak ediliyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor; "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır." Peki Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başladı ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

KADİR SURESİ ANLAMI

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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