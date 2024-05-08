Haber Tarihi: 08 Mayıs 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 11:34

Dengeler: Biri Olmak 5. Bölüm Ne Zaman?

Süleyman Mert Özdemir tarafından yönetilen ve Cihangir Ceyhan, Mazlum Çimen ve Erol Babaoğlu'nun başrollerini paylaştığı Dengeler: Biri Olmak 5. bölüm ne zaman çıkacak?

Dengeler: Biri Olmak 5. Bölüm Ne Zaman?
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Dengeler: Biri Olmak, Süleyman Mert Özdemir tarafından yönetilen ve Cihangir Ceyhan, Mazlum Çimen ve Erol Babaoğlu'nun başrollerini paylaştığı, 2024 yılında GAIN platformunda yayınlanan bir Türk suç dram dizisidir.

Dizi, Ferit adında, çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayalini kuran bir gencin hikayesini anlatıyor. Ferit, adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içine sürüklenir. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini de arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, "biri olma" yolunda çok şey feda eder.

Dizinin ilk iki bölümü 19 Nisan'da yayınlanmıştır. Üçüncü bölümü 26 Nisan'da yayınlanması planlanan dizinin, dördüncü bölümün yayın tarihi hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

Dengeler: Biri Olmak dizisi 5. bölümün Mayıs 2024 ayında yayınlanması muhtemeldir.



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