Benzine, motorine indirim geldi mi? 8 Mayıs 2024 benzin, motorin fiyatları

Son dakika haberleri… Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 15 Mayıs'ta başlayacak tek fiyat dönemi öncesinde sevindiren akaryakıt indirimi bugün itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin litre fiyatı 1,37 TL, motorin (mazot) litre fiyatları ise 1,24 TL geriledi. 8 Mayıs 2024 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı…
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.98 TL'den satılıyor.
BENZİN VE MAZOTTA TEK FİYAT DÖNEMİ
Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağını, kararın 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağını Resmi Gazete'den duyurmuştu.
PETROL FİYATI 13 MART'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Petrol ABD stokları ve Orta Doğu gerilimlerinin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Brent petrol fiyatı ABD stok raporunun hafif düşüş göstermesi ve Orta Doğu'daki gerilimlerin odak noktası olmasıyla 13 Mart sonrası dün en düşük seviyeyi görmüştü. Bugün de 83 doların altındaki seyir devam ediyor.
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