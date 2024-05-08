Zamlı sigara fiyatları güncel, 2024 sigara zammı fiyatları

Nisan ayında Türkiye'de satış yapan tüm üreticiler tarafından sigara fiyatlarına 7 ile 9 TL arasında bir zam yapılırken, artan fiyatlara alışamayan vatandaşlar yeni zam haberiyle şaşkınlığa uğradı. Mayıs ayında da sigara fiyatlarında 4 lira artış yapılacağı konuşulurken beklenen zam geldi. halihazırda fahiş oranda vergi uygulanan tütün ürünleri bu zamların ardından sigara tüketicileri için adeta cep yakacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar paylaşımında "Sigaraya bir zam daha, zam yağmuru devam ediyor, PM gurubuna #ZamGeldi " ifadelerini kullandı. İşte o ürünler:

Türkiye'de her 100 kişiden 27.3'ü tarafından düzenli olarak tüketilen sigara, bu alanda ülkemizi Avrupa'nın en çok sigara içen ikinci ülkesi konumuna getirirken, sigaralardan alınan yüksek vergi ve peş peşe yapılan zamlar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

#sigara ya bir zam daha zam yağmuru devam ediyor pm gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/ND9zWPbV63



— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 4, 2024

Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. İşte 4 Mayıs 2024 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...Sigara zammı için araştırmalar hızlandı. 4 Mayıs 2024'te sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakiler arasında endişe ve merak yarattı. Son dakika bilgilerine göre, en ucuz ve en pahalı sigara markalarının fiyatları belirlendi. İşte, güncellenen sigara fiyat listesi...Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubuna yeni zam geldiğini duyurdu. Yeni zamma göre en pahalı sigara 80 TL en ucuzu ise 63 TL oldu.