Haber Tarihi: 08 Mayıs 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 16:54

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Kongre tarihi

Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olurken, başkanlığa aday olacağını açıklayan ilk isim Sadettin Saran oldu. Fenerbahçeli futbolseverler ise başkanlık seçimi için net tarihi sorguluyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Kongre tarihi
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Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı 3 yılda bir belirlenmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulları ayrı ayrı seçiliyor. Son başkanlık seçiminin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar yeni başkanlık seçimi tarihini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe kulüp tüzüğüne göre başkanlık seçiminin kaç yılda bir ve ne zaman yapılacağı belirtiliyor. Tüzüğe göre Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı mayıs ayı içerisinde yapılacak.

Buna göre; Fenerbahçe başkanlık seçimi, 2024 yılında Mayıs ayında düzenlenecek. Başkanlık seçiminin mayıs ayının kaçında yapılacağı ise henüz kulüp tarafından belirtilmedi.

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Saran tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, Ekim ayından beri kulübümüze hizmet etmek için yoğun çalışma içinde olduğumuzu, başkanımız Ali Koç'un göreve devam etmemesi halinde bu kutsal göreve talip olduğumuzu bugüne kadar birçok defa farklı vesilelerle ifade etmiştik.

Ancak geldiğimiz noktada, seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımız sayın Ali Koç'un aday olup olmama konusunda ortaya hala bir irade koymaması, hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.

Özellikle futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlarla, şampiyonluk şansımızın zora girmesinin kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan sayın başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz:

Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız."
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