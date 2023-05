2. turda kim kazanır? Seçim 2. turda ne olacak, baraj var mı?

YSK Başkanı Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Seçimlerin huzur içinde yapıldığını belirten Yener, yaptığı açıklamada "Kalan oyların sonucu etkilemeyeceği öngörülerek seçim takvimine göre 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi. Peki, Seçim 2 tura mı kaldı, seçim 2. tura kalırsa kim kazanır? | 2 tur seçim nasıl olur, tarihi nedir?YSK tarafından yapılan açıklamaya göre genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa,ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.2011 seçimlerinde MHP Iğdır Milletvekili seçilen Sinan Oğan'ın MHP'den ihraç edilmesine; "MHP'nin erken seçimde baraj altında kalabileceği" yönündeki sözlerinin etkili olduğu düşünülmüştü.Oğan, ihracından önce de "MHP'nin işi zor ama bir o kadar da kolay. MHP ve diğerleri şeklinde bir ayrıştırmayı gerçekleştirirse, 1999'daki sürprizi yakalayabilir. Ama yapamazsa da 2002'deki hezimeti yaşayabilir" şeklinde yaptığı analiziyle gündem olmuştu.Sinan Oğan, 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmemesi sonrasında parti disiplinine aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmişti. MSinan Oğan'ın attığı tweetteki, "ifadeleri MHP'de büyük yankı bulmuştu.İhracı için düğmeye basıldıktan sonra ise "diye bir tweet attı ve Dadaloğlu'nun sözlerinin yer aldığı türküyü paylaştı.Son olarak erken seçimi değerlendiren, MHP'li Sinan Oğan,dedi.Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunduOğan, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren seçimlerin ikinci tura kalacağını söylediklerini hatırlattı.Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, "O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık." değerlendirmesinde bulundu.Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, "'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız." diye konuştu."İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi:"İstişare yapacağız. Bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."Sinan Oğan, 1 Eylül 1967 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır.Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi.