Haber Tarihi: 18 Temmuz 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 15:40

1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları ve ligler (TFF-Wikipedia)

1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları tablosu ve ligler merak ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında cereyan eden yıldız tartışması devam ediyor. TFF, Süper Lig'de 1959 öncesi şampiyonluklarının sayılıp sayılmamasına karar vermesi için bir komisyon kurulduğunu duyurdu. Peki 1959 öncesi hangi takımın kaç şampiyonluğu var?1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? İşte ayrıntılar...

1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları ve ligler (TFF-Wikipedia)
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TFF geçtiğimiz günlerde 1959 öncesi Süper Lig şampiyonluklarının araştırılması için bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.
Fenerbahçe alınan bu karar sonrası komisyonu dikkatle takip edeceğini ve desteklediğini vurgulayan bir duyuru yapmıştı.

Galatasaray ise TFF'nin aldığı bu karar sonra açıklama yayınlayarak kurulan komisyonun lağvedilmesini talep etmişti.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI

59 öncesi Fenerbahçe 9, Galatasaray 1 ve Beşiktaş 7 şampiyonluk yaşamıştır. İşte 1959 öncesi şampiyonluk yaşayan takımlar ve şampiyonluk sayıları:

  • Fenerbahçe: 9
  • Galatasaray: 1
  • Beşiktaş: 7
  • Ankara Demirspor: 2
  • Harbokulu: 2
  • Eskişehir Demirspor: 1
  • Güneşspor: 1
  • Göztepe: 1
  • Gençlerbirliği: 2
  • İstanbulspor: 1
  • Ankaragücü: 1
  • Muhafızgücü: 1
  • Harbiye: 1


1959 Öncesi Şampiyonluklar Sayılırsa Oluşacak Şampiyonluk Sayıları

Türkiye'de 1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa Fenerbahçe, 28 şampiyonlukla ülkenin en çok şampiyon olan takımı olacak.

Şu anda kabul edilen şampiyonluk sayılarıyla ülkenin zirvesinde yer alan Galatasaray ise +1 şampiyonlukla 24 şampiyonluğa ulaşacak.

1959 öncesi şampiyonluklarından 2'si sayılan Beşiktaş ise 5 şampiyonluğunun daha sayılması halinde 21 şampiyonluğa ulaşacak.


Fenerbahçe: 28

Galatasaray: 24

Beşiktaş: 21

Trabzonspor: 7

Harbiye: 3

Gençlerbirliği: 2

Bursaspor: 1

Başakşehir: 1

Göztepe: 1

Ankaragücü: 1

Ankara Demirspor: 1

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

İstanbulspor: 1

Muhafızgücü: 1

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