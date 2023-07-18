1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları ve ligler (TFF-Wikipedia)

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Demirspor: 2 Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Demirspor: 1 Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

TFF geçtiğimiz günlerde 1959 öncesi Süper Lig şampiyonluklarının araştırılması için bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.Fenerbahçe alınan bu karar sonrası komisyonu dikkatle takip edeceğini ve desteklediğini vurgulayan bir duyuru yapmıştı.Galatasaray ise TFF'nin aldığı bu karar sonra açıklama yayınlayarak kurulan komisyonun lağvedilmesini talep etmişti.59 öncesi Fenerbahçe 9, Galatasaray 1 ve Beşiktaş 7 şampiyonluk yaşamıştır. İşte 1959 öncesi şampiyonluk yaşayan takımlar ve şampiyonluk sayıları:Türkiye'de 1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa Fenerbahçe, 28 şampiyonlukla ülkenin en çok şampiyon olan takımı olacak.Şu anda kabul edilen şampiyonluk sayılarıyla ülkenin zirvesinde yer alan Galatasaray ise +1 şampiyonlukla 24 şampiyonluğa ulaşacak.1959 öncesi şampiyonluklarından 2'si sayılan Beşiktaş ise 5 şampiyonluğunun daha sayılması halinde 21 şampiyonluğa ulaşacak.Fenerbahçe: 28Galatasaray: 24Beşiktaş: 21Trabzonspor: 7Harbiye: 3Gençlerbirliği: 2Bursaspor: 1Başakşehir: 1Göztepe: 1Ankaragücü: 1Ankara Demirspor: 1Eskişehir Demirspor: 1Güneşspor: 1İstanbulspor: 1Muhafızgücü: 1