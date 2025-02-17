18 Şubat 2025: Yarın (Salı) günü okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yaşanan soğuk hava bazı bölgelerde sona erdi. Meteoroloji Genel Müdürülüğü verilerine göre bu hafta İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının etkili olması bekleniyor.

18 Şubat Salı günü İstanbul'da kar yağışı yerine yağmur bekleniyor. Beklenen kar yağışının çarşamba günü itibarıyla etkili olması tahmin ediliyor. Bu sebeple yarın okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler kar tatili kararı alabiliyor. Şu an için kar tatili duyurusu bulunmuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çarşamba günü öğle saatlerinin ardından kar yağışı etkili olacak. Kar yağışıyla beraber ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle valilikler tatil kararı alabiliyor. Şu an için kar yağışı etkili olmazken tatil kararı da alınmadı.

Hava şartlarının olumsuz olması halinde okullarda eğitime ara verilebilir.

18 Şubat Salı günü hava durumuna göre ülkemizin Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak. İstanbul için beklenen yağışın ise çarşamba günü öğleden sonra görülmesi tahmin ediliyor. Yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor.