15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı? 2024

Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, Borsa İstanbul'da 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü herhangi bir işlem gerçekleşmeyecek.

15 Temmuz'da işlem yapılamayacağından dolayı, yatırımcılar bu tarihte hisse senedi alım veya satımı yapamayacak. Ayrıca, varant, opsiyon ve repo gibi türev ürünlerde de işlem yapılamayacak.

Borsa İstanbul, 16 Temmuz Salı günü normal işlem saatlerine geri dönecek. Yatırımcılar 16 Temmuz Salı günü saat 10:00 itibarıyla hisse senedi, türev ürün ve diğer finansal enstrümanlar alım ve satımı yapabilecek.