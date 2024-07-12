Haber Tarihi: 12 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 11:06

15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı? 2024

15 Temmuz Borsa açık mı? | Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü işlem yapmayacak.

15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı? 2024
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Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, Borsa İstanbul'da 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü herhangi bir işlem gerçekleşmeyecek.

Peki bu durum yatırımcıları nasıl etkileyecek?

15 Temmuz'da işlem yapılamayacağından dolayı, yatırımcılar bu tarihte hisse senedi alım veya satımı yapamayacak. Ayrıca, varant, opsiyon ve repo gibi türev ürünlerde de işlem yapılamayacak.

Borsa ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul, 16 Temmuz Salı günü normal işlem saatlerine geri dönecek. Yatırımcılar 16 Temmuz Salı günü saat 10:00 itibarıyla hisse senedi, türev ürün ve diğer finansal enstrümanlar alım ve satımı yapabilecek.
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