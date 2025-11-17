Haber Tarihi: 17 Kasım 2025 17:33 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 17:33

15 bin öğretmen atama tercih ekranı 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, tercih nasıl yapılır?

15 bin öğretmen ataması tercihleri, atama bekleyen binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ile birlikte, 15 bin öğretmen atama tercihleri bugün itibarıyla başladı.

15 bin öğretmen atama tercihleri bugün itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih işlemleri 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde alınacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, tercih nasıl yapılır?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MEB tarafından sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" yayımlandı.

Buna göre; Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 öğretmen tercih ve atama kılavuzu sonrasında atama tarihleri belli oldu.

Buna göre; 15 bin öğretmen ataması 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ATANAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
